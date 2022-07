Nova pesquisa expõe o risco de uma eleição sem caminho do meio

A temporada de convenções chegou e, com ela, veio uma enxurrada sobre as candidaturas que tentam se firmar como uma alternativa ao centro para a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados da última pesquisa FSB, encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta segunda-feira, consolida às vésperas da largada oficial da campanha a ideia de que o eleitor está mesmo decidido a fugir do caminho do meio.

Ciro Gomes (PDT) segue paralisado. Aparece com os mesmos 9% da pesquisa anterior. Simone Tebet (MDB) tem ainda mais motivos para se desolar. Embora tenha se movimentado dentro da margem de erro, Tebet não só não cresceu, como caiu. Ficou com 2%, contra 4% no levantamento anterior.

Até aí, não há grandes surpresas. O cenário de polarização está dado, com Lula ostentando 44% na pesquisa, e Bolsonaro com 31%. Mas uma consequência da paralisia do centro é um acirramento ainda maior das tensões.

O discurso feito por Bolsonaro no fim de semana, durante a convenção do PL, serve de amostra do que vem por aí. Sem um caminho ao centro, fica aberto o caminho para que os candidatos que se encontram nas duas pontas do espectro político protagonizem uma briga ainda mais ferrenha.

