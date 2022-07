Discurso com foco na economia é a aposta de Bolsonaro para convenção do PL

Apostar no discurso econômico, com ênfase em programas como Auxílio Brasil e lei que permitiu a redução no ICMS e consequentemente o preço dos combustíveis, é uma das principais apostas do presidente Jair Bolsonaro (PL) para alavancar uma arrancada eleitoral na convenção do PL, no Maracanãzinho, neste domingo, 24. O evento é uma aclamação à candidatura à reeleição de Bolsonaro que terá como vice, Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e general da reserva. Na semana passada, o presidente voltou a colocar em xeque o processo eleitoral brasileiro em reunião com embaixadores de diversos países. Mais uma vez, sem provas ele fez ataques à segurança da urna eletrônica e à lisura das eleições. Como ninguém controla a fala do mandatário do Palácio do Planalto, ele poderá voltar à carga no tema, mas espera-se que foque em assuntos ligados ao dia a dia da população.

Aliados em território fluminense, berço do bolsonarismo, defendem que ele inflame os correligionários, convocados a usar verde e amarelo, com um discurso efusivo de combate à pobreza e também de empenho do governo durante a pandemia para manter a economia em pé. “Estamos convencidos de que as últimas vitórias econômicas precisam ser ressaltadas. É a economia que dá voto”, avalia um dos aliados do presidente na Capital carioca. Ele ressaltou que a redução do ICMS no Rio de Janeiro, por exemplo, permitiu que a alíquota de 32% caísse para 18%. Com isso, a expectativa é a de que o preço do litro da gasolina baixe de quase 8 reais para menos de 6 reais no estado.

Pesquisa do IPEC divulgada na quinta-feira, 21, revelou que no eleitorado fluminense Lula, principal adversário do presidente, tem 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 34% de Bolsonaro. Os coordenadores de campanha acreditam ainda que o presidente vai apostar também em um discurso que aponte suas realizações à frente do governo, além de aceno às mulheres e à população mais pobre, com destaque para o Auxílio Brasil, distribuição de voucher a caminhoneiros e vale-gás que contam com receitas que chegam a 41,2 bilhões de reais. Críticas às gestões petistas também estão previstas como favas contadas na convenção. O presidente pretende ainda reforçar o slogan da campanha “liberdade e fé”.

Sob forte esquema de segurança comandado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), do governo federal, a abertura dos portões do Maracanãzinho, com capacidade para um público de pouco mais de 13 mil pessoas, está prevista para às 8h22 e chegada de Bolsonaro marcada para às 11h22. Em torno do estádio, o policiamento será reforçado pela Polícia Militar. No meio da semana, o boicote da oposição, acusada de fazer inscrições falsas na plataforma Sympla para ter acesso ao evento, acirrou os ânimos. O PL chegou a cancelar 40 mil das 50 mil inscrições. Depois do episódio, o partido decidiu liberar o público sem ingresso por ordem de chegada até a capacidade máxima do Maracanãzinho.