No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 18 pontos de diferença

Em uma eventual disputa de segundo turno, o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, por 18 pontos de diferença, segundo a nova rodada eleitoral do Instituto FSB. O petista tem 54% das intenções de voto no confronto com o presidente, que marca 36%. Brancos e nulos são 9%.

O levantamento mostra que Bolsonaro também perderia (49% a 38%) a disputa no segundo turno para Ciro Gomes. No confronto com Simone Tebet, ele empata com a senadora em 41%. Lula venceria Ciro (48% a 32%) e Simone Tebet (54% a 25%) por ampla vantagem.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de dois pontos.

Encomendado pelo BTG Pactual, o levantamento também mostra que Lula conseguiu ampliar sua vantagem sobre Bolsonaro no primeiro turno enquanto os candidatos da terceira via seguiram no mesmo patamar ou até perderam pontos.