Quais os vinhos brasileiros campeões em avaliação feita na América do Sul

As novidades, tendências e delícias do mundo do vinho sem um gole de “enochatismo”. Marianne Piemonte é jornalista, sommelière e empresária do mercado de vinhos.

Na próxima terça, 9, durante o lançamento do Guia Descorchados, publicação que há 20 anos avalia com cuidado e critério as produções de vinho da América do Sul, saberemos quem são os vencedores de 2024. Nos rankings, em uma escala de zero a 100, rótulos com menos de 86 pontos são desprezados e os com mais de 90 recebem menções e medalhas. A coluna AL VINO teve acesso aos vencedores brasileiros deste ano e antecipa aqui, com exclusividade, os resultados dessa categoria.

Os campeões se destacaram em meio a uma safra especial. Em 2022, os provadores tiveram dificuldades em encontrar bons vinhos tranquilos (brancos e tintos de borbulhas) e, das 396 amostras, metade foi descartada. Este ano o cenário ficou bem diferente. Houve um grande salto de qualidade na produção segundo avaliação dos especialistas do guia, com destaque para a Campanha Gaúcha, que apresentou tintos de altíssima qualidade.

Outro destaque da nova publicação é o bicampeonato de um Syrah, o Sabina 2023, da Serra da Canastra Minas Gerais, graças à técnica de pode invertida, ou colheita de inverno. Os brancos seguem evoluindo e com cada vez mais variedades de uvas. Confirmando ou coroando uma tendência de mercado, um rosé da região de Pinto Bandeira (onde temos nossa primeiro Denominação de Origem de espumantes) figura no Descorchados como vinho revelação.

Abaixo os melhores de cada categoria e os mais bem pontuados entre elas.

Melhor branco

92 Luiz Argenta (L.A.Cave 2021) – Sauvignon Blanc – Serra Gaúcha

O Guia faz menção à diminuição da madeira do vinho, em relação a safra anteriores. Esse Sauvignon Blanc estagia em barricas francesas com borras de Chardonnay por 22 meses. Agora as notas tostadas mais sutis do carvalho ressaltam a complexidade do vinho.

Brancos bem pontuados

91 Adega Refinaria – Otto Viognier – Serra Gaúcha

91 Adolfo Lona – Adolfo Lona Chardonnay 2021 – Bento Gonçalves

91 Audace Wine – Vosges Gewürztraminer 2023 – Campanha Gaúcha

91 Audace Wine – Tres Reyes Alvarinho, Chardonnay N/V – Serra Gaúcha

91 Casa Valduga – Terroir Exclusivo Riesling 2023 – Serra Gaúcha

91 Guatambu – Concretum Chardonnay 2023 – Campanha Gaúcha

91 Guatambu – Luar do Pampa Gewürztraminer 2023 – Campanha Gaúcha

91 Luiz Argenta L.A. Cave Chardonnay 2022 – Serra Gaúcha

91 Sacramentos Vinifer – Sacramentos Sabina Sauvigon Blanc 2023 – Serra da Canastra

Melhores Tintos (corte)

1. 93 Adolfo Lona – Baron Assemblage 2020 (51% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot e 15% Tannat) – Campanha Gaúcha

Para o Guia, ele é um vinho “velha escola”, sutil e elegante, corpo leve, mas muito equilibrado.

2. 92 Audace Wine – Amanhecer Cabernet Franc2022 – Bento Gonçalves

3. 92 Guatambu – Concretum Tannat 2023 – Campanha Gaúcha

4. 92 Guatambu – Lendas do Pampa C. Sauvignon 2023 – Campanha Gaúcha

5. 92 Guatambu – Lendas do Pampa Tempranillo 2023 – Campanha Gaúcha

2. 92 Luiz Argenta – L.A. Cave Corte Merlot, Marselan, Ancellotta 2020 – Serra Gaúcha

3. 91 Arte da Vinha – Uh! Lálá Gamay 2022 – Serra do Sudeste

4. 91 Audace Wine – Lágrimas do Poeta Marselan, Petit Verdot 2022 – Vale dos Vinhedos

5. 91 Audace Wine – Theos Marselan, Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Tannat N/V – Vale dos Vinhedos

91 Cárdenas Amphora Wine Rebo 2022 – Serra do Sudeste

Melhores Tintos – Varietal (um único tipo de uva)

1. 3 Sacramentos Vinifer – Sacramento Sabina 2023 – Syrah – Serra da Canastra

Com as vinhas a 1.100 m de altitude, em Minas Gerais, e sistema de colheita de inverno (ou poda invertida, que obriga a planta a modificar o ciclo de maturação), o vinho é 60% fermentado com cachos inteiros. Depois, envelhece em foudres, por 4 meses. Apenas 12% de álcool, o que é surpreendente. Tem boa fruta e frescor permanente, ressalta o Guia.

2. 92 Audace Wine – Amanhecer Cabernet Franc 2022 – Bento Gonçalve

3. 92 Guatambu – Concretum Tannat 2023 – Campanha Gaúcha

4. 92 Guatambu – Lendas do Pampa Cabernet Sauvignon 2023 – Campanha Gaúcha

5. 92 Guatambu – Lendas do Pampa Tempranillo 2023 – Campanha Gaúcha

6. 91 Audace Wine – Agogo Petit Verdot 2022 – Vale dos Vinhedos

7. 91 Cárdenas – Emersão Tannat 2019 – Serra do Sudeste

8. 91 Casa Valduga – Casa Valduga Villa Lobos Cabernet Sauvignon 2020 – Vale dos Vinhedos

9. 91 Manus Vinhas e Vinhos – Manus Touriga Nacional 2022 – Serra do Sudeste

10. 91 Tenuta Foppa & Ambrosi – Brazilian Colletion Cabernet Franc 2022 – Serra do Sudeste

Vinho Revelação

Vita Eterna – Renoir Rosé 2022 – Pinot Noit – Pinto Bandeira

“Imagine um espumante sem borbulhas e terá ideia deste vinho”. É assim que o Guia ajuda a descrever este rótulo, com base de espumante. Um vinho leve, mas tenso, afiado. Preciso provar.

Melhores da Campanha Gaúcha

1. 93 Guatambu – Blanc de Blanc Nature N/V – Chardonnay – Campanha Gaúcha

Produzido a partir das melhores uvas de um vinhedo de 19 anos pelo método champenoise (que em a segunda fermentação na garrafa), 17 meses em contato com as borras. O Guia diz que permanece com frescor e frutas vivas, mas com complexidade para te levar à mesa.

2. 92 Guatambu – Concretum Tannat 2023 – Campanha Gaúcha

2. 92 Guatambu – Lendas do Pampa Cabernet Sauvignon 2023 – Campanha Gaúcha

3. 92 Guatambu – Lendas do Pampa Tempranillo 2023 – Campanha Gaúcha

4. 91 Audace Wine – Voges Gewürstraminer 2023 – Campanha Gaúcha

Serviço: Guia Descorchados 2024 autor: Patricio Tapia (Inner Editora) 3 volumes – Argentina (567 páginas), Chile (523 páginas) e Brasil, Bolívia, Peru e Uruguai (321 páginas) R$ 295