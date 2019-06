Transporte de cargas teria economia de até 60% ao trocar diesel por GNL

De acordo com uma nova pesquisa, trocar o óleo diesel por gás natural liquefeito (GNL) no transporte de cargas significaria uma redução de até 60% nos custos com combustíveis no estado de São Paulo. A conclusão foi tirada de um estudo brasileiro conduzido pelo Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, formado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e pela petroleira Shell. Os resultados foram publicados na revista científica internacional Science of Total Environment.

Segundo os pesquisadores, os maiores beneficiários dessa troca seriam a capital paulista e Campinas, onde o diesel tem preços mais altos do que no resto do estado.

No trabalho, foram projetados quatro cenários em que o diesel seria trocado pelo gás no transporte de cargas. Em um deles, as emissões de CO2, principal gás de efeito estufa, seriam reduzidas em 5,2%, à medida em que a liberação de hidrocarbonetos, também danosos ao meio ambiente, seria eliminada.

Apesar dos possíveis benefícios, o GNL ainda não pode ser usado livremente no setor de transporte brasileiro. Dentro do território nacional, ele não consta no regulamento como combustível de veículos, o que barra sua implementação no lugar do diesel.

De acordo com Dominique Mouette, professora de gestão ambiental da USP e uma das autoras do trabalho, para que os resultados do estudo possam ser trazidos à realidade, é essencial investir em infraestrutura e em veículos no país. “A implantação de políticas públicas de incentivo é fundamental”, afirmou a VEJA.