Doctor Who pode diminuir taxas de mortalidade? Estudo sugere que sim

O Natal é uma época mágica, cheia de tradições e festividades. O período também tem o potencial de salvar vidas que não vem do Papai Noel, mas, curiosamente, de Doctor Who. Ao menos, é o que diz um peculiar estudo publicado na edição de Natal do BMJ, que tradicionalmente reúne artigos divertidos e pesquisas originais no exemplar natalino — a publicação avisa que todos são “reais” e passam pelo processo normal de revisão.

Seja por enfrentar os monstruosos Daleks ou lidar com os enigmáticos Senhores do Tempo, as aventuras de Doctor se tornaram um fenômeno cultural desde o primeiro episódio, exibido em 1963. O programa rapidamente se tornou um fenômeno cultural, cativando milhões de fãs. Hoje, a série continua a atrair telespectadores devotados, tornando-se a ficção científica com maior duração, com a inserção Guinness World Record pelo número de episódios.

À medida que comemoramos o 60º aniversário do seriado, o estudo adequadamente chamado de TARDIS (Televised festive broadcasts and Association with Rates of Death In Sixty years of Doctor Who), que também é o acrônimo da icônica nave espacial e máquina do tempo da série da BBC, mergulha no impacto inesperado das intervenções festivas do famoso personagem nas taxas de mortalidade da Inglaterra, País de Gales e Reino Unido.

A influência do programa parece se estender para além das telas, alinhando-se com as qualidades esperadas de profissionais de saúde. O compromisso de Doctor em ajudar os outros, mesmo às custas de sacrifícios pessoais, espelha-se na dedicação de muitos médicos da vida real.

Continua após a publicidade

Para explorar o impacto potencial de um profissional de saúde trabalhando durante o período festivo, o Professor Richard Riley, especialista em Bioestatística da Universidade de Birmingham, examinou dados de 1963 a 2019. A pesquisa focou na associação entre os novos episódios do Doctor Who exibidos durante as festas de fim de ano e as taxas de mortalidade padronizadas por idade nos anos seguintes.

O Toque Curativo de Doctor Who

As descobertas das análises de séries temporais revelaram uma potencial ligação entre os episódios do Doctor Who exibidos durante o período festivo e as taxas anuais reduzidas de mortalidade. Os episódios de Natal foram particularmente importantes, associados a cerca de seis mortes a menos a cada 10.000 pessoas por ano na Inglaterra e no País de Gales, e quatro mortes a menos a cada 10.000 pessoas por ano no Reino Unido.

Continua após a publicidade

O Professor Riley enfatiza que o estudo não estabelece causalidade e se refere a uma situação única. No entanto, sugere que testemunhar as ações atenciosas na tela pode incentivar comportamentos relacionados à busca por cuidados. Uma análise de séries temporais a partir de 2005, quando Doctor Who se tornou uma tradição de Natal, mostrou uma redução significativa nas taxas de mortalidade, reforçando o impacto da intervenção natalina do programa.

Em conclusão, o estudo TARDIS apresenta uma associação peculiar entre os episódios festivos do Doctor Who e taxas mais baixas de mortalidade. Embora a causalidade ainda precise ser estabelecida, o estudo motiva emissoras e público a apreciar os potenciais benefícios à saúde de assistir a série televisiva sexagenária. Como o Doctor disse uma vez: “Não há sentido em ser adulto se você não puder ser infantil às vezes”. Talvez, nesse espírito brincalhão, a tradição de exibir Doctor Who durante o período festivo possa se tornar uma prescrição para um universo mais saudável e feliz.

Continua após a publicidade