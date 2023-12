As expectativas pela 1ª droga para desacelerar envelhecimento de cães

Com 31 anos, o português Bobi, morto em outubro passado, era o cachorro mais velho do mundo, segundo levantamento internacional avalizado por especialistas. Por mais que se tenha questionado sua idade e até mesmo sua linhagem, ninguém deixou de fazer a seguinte pergunta: qual a fórmula para um cão viver tanto tempo? Enquanto a ciência busca respostas, uma empresa de biotecnologia americana acaba de divulgar que está prestes a entregar ao mercado uma receita inédita para prolongar a longevidade animal.

Fundada em 2019, a Loyal criou três drogas com o objetivo de desacelerar o envelhecimento canino. Nos testes funcionou. “É pouco provável que os animais cheguem aos 30 anos, mas nós queremos garantir pelo menos um ano a mais de vida saudável a eles”, disse a VEJA Celine Halioua, fundadora e CEO da companhia. Ainda que seja difícil comprovar que um bicho viveu exatamente mais ou menos do que se esperava, uma das medicações investigadas pela Loyal, batizada de LOY-001, demonstrou ser capaz de atenuar parâmetros fisiológicos ligados ao avançar da idade e melhorar o estado de saúde dos cachorros. Animados, os desenvolvedores submeteram um pedido especial à agência regulatória dos Estados Unidos, a FDA, para que possam iniciar a comercialização ao mesmo tempo em que dão sequência aos estudos clínicos — esquema semelhante ao que ocorreu com as vacinas contra a Covid-19.

Se tudo der certo, isso deve acontecer por volta de 2026, mas, de qualquer modo, o órgão americano já emitiu parecer favorável aos primeiros resultados compartilhados pela Loyal. “Os dados fornecidos são suficientes para mostrar que há uma expectativa razoável de eficácia”, afirmou um dos oficiais da agência governamental. Por enquanto, o medicamento serviria apenas a raças de grande porte, como golden retriever, são bernardo e rottweiler. Isso porque seu alvo é uma molécula do organismo encontrada em quantidades vinte vezes superiores nos cães parrudos em comparação com os pequenos. Trata-se do IGF-1, que promove o crescimento do animal na adolescência, mas, à medida que o cachorro amadurece, acelera o envelhecimento celular, fenômeno que abre caminho a doenças fatais. De acordo com a empresa, a droga deverá ser administrada mensalmente a partir da vida adulta (por volta dos 7 anos) por algumas dezenas de dólares a dose.

Enquanto ela não chega, a receita da longevidade não comporta milagres. “Se você quer prolongar a vida do seu pet, mantenha o animal fisicamente ativo, com estímulos e interação com outros cães”, diz a veterinária Maira Formenton, da USP. Afeto da família e uma boa dieta, à base de alimentos naturais ou rações de qualidade, bem como check-ups periódicos, também compõem a receita preconizada pelos experts.

Fato é que o remédio da Loyal atende a uma aflição dos tutores, preocupados com a baixa expectativa de vida dos companheiros peludos. E abre a perspectiva de que um produto similar venha expandir os anos pela frente de gente como a gente. “É mais desafiador, mas só uma questão de tempo até chegarmos lá”, prevê Halioua. Tomara.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2023, edição nº 2871

