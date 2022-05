Ncuti Gatwa, de ‘Sex Education’, é escolhido como o novo Doctor Who

O ator Ncuti Gatwa, que interpreta o personagem Eric na série Sex Education, foi anunciado neste domingo pela emissora britânica BBC como o novo Doctor Who. O ator, nascido em Ruanda, na África, tem 29 anos e é naturalizado escocês. Ele será o segundo negro a interpretar o personagem, após Jo Martin, em 2020, e o 14º ator a interpretar o Doctor Who.

“Não há palavras que possam descrever o que estou sentindo. É uma mistura de profundamente honrado, mais do que empolgado e, claro, com um pouco de medo. Esse papel e essa série significam tanto para tantas pessoas ao redor do mundo, inclusive para mim, e cada um dos meus talentosos antecessores lidaram com essa responsabilidade única e privilégio com o máximo cuidado. Vou me esforçar ao máximo para fazer o mesmo”, disse Gatwa em materia divulgado à imprensa.

Gatwa substituirá Jodie Whittaker, a primeira mulher a interpretar o personagem. Ela estava no papel desde 2017. A série, que estreou em 1963, já teve vários personagens interpretando o Doctor Who, um senhor do tempo alienígena que muda de forma. “Diferentemente do Doutor, posso ter um só coração, mas estou o entregando por completo para essa série”, disse Gatwa.

No Brasil, a série é distribuída pela Globoplay, onde estão disponíveis as temporadas 11, 12 e 13. A 14ª deverá estrear em 2023.