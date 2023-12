‘Doctor Who’ retorna às raízes para comemorar 60 anos de existência

Doctor Who: A Fera Estelar (disponível no Disney+)

Em novembro de 1963, a BBC lançou Doctor Who. Batizado de An Unearthly Child, o episódio deu início à série de ficção científica mais longeva no mundo, com mais de uma dezena de atores se alternando no papel do “Doctor”, um alienígena capaz de viajar pelo espaço-tempo, derrotar vilões e salvar civilizações. No aniversário de sessenta anos da produção, três episódios especiais trazem de volta David Tennant, um dos preferidos do público, para a pele do protagonista — que agora enfrenta um vilão poderoso vivido por Neil Patrick Harris. Nostálgica e encantadora, a produção conta ainda com outros atores que marcaram a saga, como Catherine Tate. Os primeiros dois especiais já está disponível no Disney+, e o último vai ao ar no dia 9 de dezembro.

