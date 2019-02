Um vídeo feito por moradores de um prédio próximo ao Ninho do Urubu, Vargem Grande (RJ), mostra o local da tragédia tomado pelas chamas. A filmagem foi postada no Twitter do G1.

Vídeo mostra incêndio que deixou mortos no Ninho do Urubu, CT do Flamengo no Rio https://t.co/G8ZLscamWb #G1 pic.twitter.com/Vz2EzXZzRR — G1 (@g1) February 8, 2019

O incêndio começou por volta das 5h10 e controlado às 6h20, segundo informações do corpo de bombeiros. O fogo tomou conta do alojamento na onde se encontravam funcionários e jogadores de base do Flamengo, até o momento foram confirmadas dez mortes. Outras três pessoas estão hospitalizadas, uma em estado grave.