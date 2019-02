Quem são as vítimas do incêndio no CT do Flamengo

Um incêndio na madrugada desta sexta-feira, 8, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixou dez mortos e três feridos. O fogo começou nos quartos em que dormiam atletas de 14 a 17 anos, integrantes das categorias de base do clube carioca, e se alastrou pelo alojamento. Quando o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro chegou, não foi possível resgatar nenhum sobrevivente que estava dentro do dormitório, apenas os que conseguiram sair. Eles foram levados imediatamente ao hospital.

Veja quem são as vítimas confirmadas da tragédia até agora:

Christian Esmério, 15 anos

Goleiro do Flamengo e da seleção brasileira sub-15, Christian Esmério Candido, de 15 anos, morreu incêndio no Ninho do Urubu. Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Christian, que no dia 8 de janeiro comemorou uma nova convocação para a seleção. “Muito obrigada senhor, é sempre uma honra vestir a camisa da seleção brasileira”, escreveu ele no Instagram.

Pablo Henrique da Silva, 15 anos

Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos, é um dos 10 mortos no incêndio do Ninho do Urubu. Ele é primo do zagueiro Werley, do Vasco, que está a caminho do Centro de treinamento do Flamengo.

Jorge Eduardo dos Santos, 15 anos

Ao sair do Ninho do Urubu, o pai do volante Jorge Eduardo dos Santos confirmou a perda do filho. “Ele estava aqui desde os 11 anos de idade. Era o capitão do time sub-15, já estava na seleção de base. Eu não tinha preocupação, era tudo muito bom ali dentro. Foi uma fatalidade mesmo”.

Vitor Isaías, 15 anos

Nascido em Florianópolis, o atacante Vitor Isaías, de 15 anos, chegou à base do Flamengo em agosto de 2018, depois de passar pelo Athlético Paranaense. A empresa do ex-atacante Sávio, que agenciava a carreira de Vitor, confirmou a morte do jovem por meio de sua conta no Facebook.

Samuel Thomas Rosa, 15 anos

O tio de Samuel Thomas Rosa, de 15 anos, confirmou no início da tarde desta sexta-feira que seu sobrinho é um dos dez mortos no incêndio que atingiu o Ninho do Urubu. A jornalistas que se concentram em frente ao CT flamenguista, Sebastião Rodrigues fez críticas à postura do clube carioca após a tragédia. “Estão dando informações desencontradas. Não tem o que esperar. Se ele estivesse vivo, estaria aqui comigo. Meu sobrinho está oficialmente morto”, disse.

Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anos

Nascido em Volta Redonda (RJ), o zagueiro Arthur Vinícius, de 14 anos, faria 15 anos neste sábado 9. Ele chegou ao Flamengo em 2017, após se destacar em um campeonato pelo time de sua cidade. Em julho de 2018, foi convocado para a seleção brasileira sub-15 e participou de cinco dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Por volta das 4h20 desta sexta-feira, pouco antes do início do incêndio no Ninho do Urubu, Arthur postou em sua conta no Twitter que todos estavam dormindo e que ele também iria: “fuiZzz”, escreveu o jovem.