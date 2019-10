Sobe para seis o número de mortos em desabamento de prédio em Fortaleza

Subiu para seis o número de mortes confirmadas após o desabamento do edifício Andréa, ocorrido em Fortaleza na última terça. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informou que, na noite desta quinta 17, foi localizado o corpo de uma mulher de 56 anos. Ainda há quatro pessoas consideradas desaparecidas.

O edifício residencial de sete andares desabou em Fortaleza na manhã de terça. O prédio ficava na esquina da rua Tibúrcio Cavalcante com a Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torrres. No primeiro dia de buscas, nove vítimas foram resgatadas com vida e socorridas em hospitais da região.

Um dos moradores do edifício, o estudante de arquitetura Davi Sampaio, 22, autor de uma selfie sob os escombros do prédio após o desabamento, chegou a perceber falhas na estrutura da edificação onde morava com a família e, dias antes da queda, enviou fotos de ferragens e pilares danificados para o grupo de Whatsapp de colegas da faculdade.

Os trabalhos das equipes de resgate seguem de forma ininterrupta. As guarnições do Corpo de Bombeiros atuam com equipes de resgate especializadas em estruturas que sofreram colapso e usam cinco cães farejadores, além de diversos equipamentos, incluindo drones.