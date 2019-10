Prédio de sete andares desaba em Fortaleza; uma pessoa morre

Um edifício residencial de sete andares desabou em Fortaleza, Ceará, na manhã desta terça-feira, 15. O prédio que caiu fica localizado na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torrres. O Corpo de Bombeiros já resgatou duas pessoas dos escombros, uma delas está sendo atendida pelo SAMU. A outra pessoa morreu devido ao desabamento.

De acordo com um paramédico do SAMU, a pessoa que foi resgatada com vida é um homem de 22 anos. Ele está sendo atendido no local pelos Bombeiros. Ainda não há a confirmação sobre a identidade da outra vítima, que foi a óbito. A estimativa dos Bombeiros é de que estão entre 10 e 15 pessoas presas nos escombros.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e viaturas dos Bombeiros estão no local para prestar atendimento as vítimas. O edifício era aparentemente antigo e imagens divulgadas pela TV Globo mostram a estrutura do prédio deteriorada — as colunas de sustentação da garagem aparecem deterioradas. Veja como o prédio era antes do desabamento:

Imagem de Google Maps do Prédio que desabou em Fortaleza Imagem de Google Maps do Prédio que desabou em Fortaleza

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) fez uma publicação no Twitter em solidariedade às famílias “que viviam no prédio”. “Vamos acompanhar junto à prefeitura o trabalho dos bombeiros e forças da defesa civil que atuam no local. Nossa orações para que não hajam vítimas”.

Minha solidariedade às famílias que viviam no prédio que desabou nesta manhã em Fortaleza. Vamos acompanhar junto à prefeitura o trabalho dos bombeiros e forças da defesa civil que atuam no local. Nossas orações para que não hajam vítimas 🙏🏽 — Domingos Neto (@Domingos_Neto) October 15, 2019

(Com Estadão Conteúdo)