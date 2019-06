Desabamento parcial de prédio causa evacuações na Zona Sul de Fortaleza

O Corpo de Bombeiros do Ceará atendeu, na manhã deste domingo 2, a ocorrência do desabamento da parte de um edifício no bairro de Maraponga, na Zona Sul de Fortaleza. De acordo com a corporação, nenhum morador se feriu e animais de estimação, como cães e pássaros, foram resgatados no local. Casas vizinhas também foram evacuadas após o incidente.

Famílias de moradores haviam se retirado do local antes do rompimento da estrutura, ao ouvirem ao menos um estalo na noite anterior. A área do prédio está interditada por risco de novos desabamentos.

Ainda não está decidido se a estrutura será demolida. Ao longo do dia, vídeos foram compartilhados nas redes sociais mostrando o momento do incidente.