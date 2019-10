Autor de selfie registrou falhas na estrutura do prédio que desabou

O estudante de arquitetura Davi Sampaio, 22, autor de uma selfie sob os escombros do prédio que desabou em Fortaleza (CE), chegou a perceber falhas na estrutura da edificação onde morava com a família e, dias antes da queda, enviou fotos de ferragens e pilares danificados para o grupo de Whatsapp de colegas da faculdade.

“Ele sabia que tinha algo errado, mas não soube dizer exatamente o que era”, diz a prima de Davi Sâmela Souza, 24, que estuda com ele na mesma classe do quinto semestre de arquitetura na Universidade de Fortaleza. O edifício passava por uma reforma quando ruiu.

O prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira (15). Ao menos duas pessoas morreram na tragédia e outras oito continuam desaparecidas. Nove vítimas foram resgatadas e socorridas em hospitais da região.

Falhas na estrutura do prédio que desabou em Fortaleza foram registradas por vítima dias antes da tragédia

Davi estava se preparando para sair de casa rumo à faculdade quando percebeu as paredes do quarto dos pais cederem. “Só deu tempo dele correr para o hall de entrada”, conta a prima Sâmela, que conseguiu falar com Davi pelo celular pouco depois do desabamento. “Eu disse para ele ter calma e fazer barulhos para que os bombeiros pudessem encontrá-lo”.

O estudante ligou também para o pai na intenção de tranquilizá-lo, mas ele achou se tratar de uma brincadeira. “Ele falava ‘para de brincadeira’ e o Davi respondia ‘não é brincadeira, pai'”, conta Sâmela. Ao se dar conta de que o filho realmente estava falando a verdade sobre o desabamento, o pai voltou correndo para casa.

Para tranquilizar o restante da família, que insistia em ligar para seu celular, Davi resolveu mandar uma selfie para o grupo de Whatsapp dos parentes. “Não sei como a foto viralizou tanto”, diz a prima. A família organiza uma vaquinha online para arrecadar R$ 5.000 para ajudar Davi e os pais e retomar a rotina após o acidente.

O estudante de arquitetura está internado em observação desde a tarde desta terça-feira, quando foi resgatado dos escombros pelos bombeiros. Seu estado de saúde é estável e ele sente apenas uma dor no tornozelo.