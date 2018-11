Secretário relata tremores em viaduto que cedeu: “há risco de ruína”

Piorou a situação de estabilidade do viaduto que cedeu quase 2 metros na manhã desta quinta-feira (15), na Marginal Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Nesta sexta, o secretário municipal de Serviços e Obras, Vitor Aly, relatou um tremor no processo de escoramento da estrutura e afirmou haver “risco de ruína”, o que implicará em medidas emergenciais.

zoom_out_map 1 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress) SÃO PAULO, SP - 15.11.2018: PONTE CEDE NA MARGINAL PINHEIROS - Parte da ponte na Marginal Pinheiros que dá acesso para a Rodovia Castello Branco, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, cedeu na madrugada desta quinta-feira (15), deixando quatro carros destruídos porém sem vitimas. (Foto: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 1641475

zoom_out_map 2 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress) SÃO PAULO, SP - 15.11.2018: PONTE CEDE NA MARGINAL PINHEIROS - Parte da ponte na Marginal Pinheiros que dá acesso para a Rodovia Castello Branco, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, cedeu na madrugada desta quinta-feira (15), deixando quatro carros destruídos porém sem vitimas. (Foto: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 1641473

zoom_out_map 3 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress) SÃO PAULO, SP - 15.11.2018: PONTE CEDE NA MARGINAL PINHEIROS - Parte da ponte na Marginal Pinheiros que dá acesso para a Rodovia Castello Branco, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, cedeu na madrugada desta quinta-feira (15), deixando quatro carros destruídos porém sem vitimas. (Foto: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 1641470

zoom_out_map 4 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (GloboNews/Reprodução)

zoom_out_map 5 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (GloboNews/Reprodução)

zoom_out_map 6 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (GloboNews/Reprodução)

zoom_out_map 7 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (Globo News/Reprodução)

zoom_out_map 8 /9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (GloboNews/Reprodução)

zoom_out_map 9/9 Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (GloboNews/Reprodução)

“Vamos acelerar os procedimentos e reduzir o número de pessoas envolvidas na obra, para que possam trabalhar em segurança. Existe a possibilidade de ruína. Pedimos também para a CPTM que diminua a velocidade do trem, que estava vibrando e fazendo com que a estrutura se movimentasse. Vamos acelerar o processo de escoramento, e, após estabilizar a estrutura, dar procedimento ao trabalho”, explicou Aly, em coletiva com jornalistas.

Próximo ao parque Villa Lobos, um trecho do viaduto cedeu quase 2 metros em momento no qual cinco carros passavam por sua estrutura. Especialistas ouvidos pela Veja projetam que as obras de recuperação podem durar cerca de um ano.

No momento, quase 20 km da pista expressa da Marginal Pinheiros estão interditados. Em entrevista para a Globo News, o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado Neto, afirmou que bloquear todas as faixas desde a entrada da via é a melhor “questão operacional”. Não há prazo para liberação, e a Prefeitura recomenda que motoristas evitem a região.