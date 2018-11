Pista da Marginal Pinheiros cede 2 metros sobre linha da CPTM em SP

Ponte na Marginal Pinheiros hoje cedeu e eu só queria passar com uma plaquinha de Eu Já Sabia!

Todo santo dia passando nessa ponte e sentindo o carro dar um ‘pulinho’ no desnível entre a junção. O resultado do descaso público é isso aí, felizmente ninguém se feriu. pic.twitter.com/bXxE4UuypT

— Dead In The Water (@_eldondiego) November 15, 2018