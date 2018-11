Viaduto que cedeu será escorado; vistoria estava em dia, afirma secretário

O Secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, afirma que a pista que cedeu cerca de 2 metros na madrugada desta quarta-feira (15), na Marginal Pinheiros, zona oeste da cidade, é “vistoriado periodicamente e não estava oferecendo qualquer tipo de risco ou atenção diferencial”. A Veja, o secretário afirmou que a perícia no local ainda não dispõe de nenhuma informação sobre possíveis causas do acidente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB) informa que realizará o escoramento da estrutura para que possam ser feitos os ensaios que apurarão as causas do acidente, além de dar início às obras de recuperação. Ainda não é possível prever um prazo para conclusão dos trabalhos. De acordo com a Prefeitura, o escoramento é necessário para aliviar a carga no pilar onde houve o rompimento da estrutura e garantir a segurança dos profissionais que irão trabalhar no local.

Viaduto cede na Marginal Pinheiros, altura do Parque Villa Lobos (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress) SÃO PAULO, SP - 15.11.2018: PONTE CEDE NA MARGINAL PINHEIROS - Parte da ponte na Marginal Pinheiros que dá acesso para a Rodovia Castello Branco, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, cedeu na madrugada desta quinta-feira (15), deixando quatro carros destruídos porém sem vitimas. (Foto: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress)

O viaduto passa sobre a linha-9 Esmeralda da CPTM. Machado confirmou que foi encontrado um “remanescente de um canteiro de obras”, mas não é possível afirmar que esteja relacionado ao acidente. Cinco veículos passavam por cima do local no momento da queda, mas não foi registrada nenhuma vítima com ferimento grave.

Todas as faixas da pista expressa da Marginal Pinheiros estão interditadas na tarde desta quinta-feira 15, sem previsão de liberação. A CET e a SPTrans realizam uma operação para amenizar os efeitos no trânsito na região, mas recomendam aos motoristas que evitem o local.

Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo disponibilizou detalhes sobre a vistoria dos viadutos na cidade. Confira abaixo:

Nota – Prefeitura de São Paulo

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB)informa que vai realizar o escoramento do viaduto na marginal de Pinheiros para que possam ser feitos os ensaios para apurar as causas do acidente e dar início às obras de recuperação. Ainda não é possível prever um prazo para conclusão dos trabalhos.

O escoramento é necessário para aliviar a carga no pilar onde houve o rompimento da estrutura e garantir a segurança dos profissionais que irão trabalhar no local.

A fiscalização das estruturas dos 185 viadutos e pontes sob a responsabilidade da Prefeitura é feita por meio de vistorias periódicas pela SIURB. No ano passado, foi retomado o Programa de Recuperação de Pontes e Viadutos, abandonado pela gestão concluída em 2016. Depois de ter sido suspensa por questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Município, foi aberta, no último dia 9, licitação para contratação de empresas que irão desenvolver projetos estruturais e executivos de requalificação e laudos técnicos para manutenção de 33 pontes e viadutos. A definição das prioridades foi decidida em conjunto com o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consulti va (Sinaenco). A secretaria informa, ainda, que durante as vistorias não foram constatados riscos estruturais.

Abaixo segue lista das pontes e viadutos que fazem parte da licitação:

Ponte Jânio Quadros

Ponte Freguesia do Ó

Ponte Cidade Universitária

Ponte Eusébio Matoso

Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo

Ponte Cruzeiro do Sul

Ponte do Limão

Ponte do Tatuapé

Ponte Aricanduva

Ponte da Casa Verde

Ponte das Bandeiras

Ponte e Viaduto Presidente Dutra

Viaduto Elias Nagin Brein

Viaduto Naor Guelfi

Viaduto Miguel Mofarrej

Viaduto Pacheco Chaves

Viaduto General Olimpio da Silveira

Viaduto Alberto Badra

Viaduto Carlos Ferraci

Viaduto Alcântara Machado

Viaduto Brigadeiro Luiz Antônio

Viaduto Gal. Euclides Figueiredo

Viaduto Gal. Marcondes Salgado

Viaduto Gal. Milton Tavares de Souza

Viaduto Jabaquara

Viaduto João Julião C. Aguiar

Viaduto Major Quedinho

Viaduto Paraiso

Viaduto Pedro de Toledo

Viaduto Washington Luiz

Viaduto Grande SP

Viaduto Gazeta do Ipiranga

Complexo Mackenzie