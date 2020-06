Protesto em Curitiba termina com depredação e confronto com a polícia

Um ato marcado pelas redes sociais contra o racismo terminou em quebra-quebra e confronto com a polícia no centro de Curitiba na noite desta segunda-feira, 1. O protesto, marcado para a praça Santos Andrade, começou de forma pacífica, mas terminou em briga com a polícia após um grupo autointitulado ‘Antifa’ atirar pedras em agências bancárias, no shopping Mueller e na vidraça do prédio do Fórum Cível, no Centro Cívico. Uma bandeira do Brasil foi arrancada do Palácio Iguaçu e queimada pelos manifestantes, que entraram em confronto com a Polícia Militar.

Segundo a polícia, foram usadas bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar os manifestantes. Não há informação de pessoas feridas ou presas.

Em nota, a prefeitura de Curitiba informou que registrou danos em algumas estações-tubo na região do Centro Cívico e pontos de mobiliário urbano na Praça Tiradentes e na Travessa Nestor de Castro. Ainda de acordo com a administração municipal, um levantamento completo será feito e divulgado nesta terça-feira, 2.