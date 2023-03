Prisões e morte de policial marcam mais uma noite de ataques no RN

Pouco mais de 100 pessoas já foram presas até a manhã deste sábado, 18, suspeitas de envolvimento com os ataques violentos que assolam o Rio Grande do Norte desde a terça-feira, 14. Segundo o último balanço do governo local, além das prisões, as forças de segurança apreenderam 28 armas de fogo, 87 artefatos explosivos, 10 motos, 2 carros, dinheiro, drogas e munições.

Na madrugada deste sábado, novos ataques foram registrados na zona norte de Natal, onde criminosos expulsaram moradores e incendiaram três casas no bairro Igapó. Na grande natal, em São Gonçalo do Amarante, um policial penal foi morto a tiros em um atentado por volta das 21h30 da sexta-feira. Carlos Eduardo Nazário, de 49 anos, estava na região comercial do bairro quando foi atingido com três tiros. O agente chegou a ser levado para o Hospital Santa Catarina, na zona norte de Natal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Também na noite desta sexta-feira o Ministério da Justiça realizou a transferência de mais nove detentos suspeitos de envolvimento com os ataques para o Sistema Penitenciário Federal. Segundo o MJ, as transferências ocorreram a pedido do Ministério Público do Estado e do governo de Fátima Bezerra, e foram autorizadas pelo juiz da Vara de Execução Penal.

Para autoridades estaduais, os ataques são uma retaliação a ações repressivas do governo ao crime organizado, que resultaram em prisões de criminosos nas últimas semanas.