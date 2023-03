Pacheco pede a Lula que avalie envio das Forças Armadas para o RN

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou a Lula um ofício pedindo que o presidente considere autorizar o envio de militares das Forças Armadas para ajudar a conter a crise de Segurança Pública no Rio Grande do Norte. Há três dias que diversas cidades do Estado vivem uma onda de incêndios e ataques a prédios públicos e comerciais por grupos de traficantes de drogas.

A governadora Fátima Bezerra pediu ajuda federal e na última quarta-feira o governo autorizou o envio de 90 homens da Força Nacional à região. Policiais Rodoviários Federais e agentes da PF também dão apoio ao combate aos criminosos.

Pacheco disse que encaminhou o ofício a Lula a pedido do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN). “Reconheço o notável empenho das forças de segurança do estado e Nacional neste momento, às quais se podem somar as Forças Armadas, a critério do presidente da República. O importante é garantir a paz no Estado o mais rapidamente possível”, disse Pacheco.