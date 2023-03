MJ transfere mais nove presos do RN para penitenciárias federais

Em meio à crise na segurança pública do Rio Grande do Norte, o Ministério da Justiça realizou na noite deste sexta a transferência de mais nove detentos que estavam na Penitenciária Estadual de Alcaçuz para o Sistema Penitenciário Federal.

Na última terça, policiais penais já haviam transferido o líder de uma facção criminosa que estaria envolvido com ataques em Natal e Mossoró do mesmo presídio para o SPF. Segundo as investigações, os dez custodiados atuavam como mandantes de crimes como homicídios e tráficos de drogas de dentro da cadeia.

As ações foram realizadas pela Força de Cooperação Penitenciária da Secretaria Nacional de Políticas Penais do ministério, que enviou a Força Nacional ao Rio Grande do Norte na última terça. A operação teve o apoio de agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Segundo o MJ, as transferências ocorreram a pedido do Ministério Público do Estado e do governo de Fátima Bezerra, e foram autorizadas pelo juiz da Vara de Execução Penal.

Os presos transferidos podem ficar custodiados em qualquer uma das cinco unidades federais que são localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF), e serão isolados em celas individuais, com visitas monitoradas e apenas por parlatório e com rigorosos procedimentos de segurança.