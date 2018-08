Polícia Federal deflagra operação contra a pornografia infantil em SP

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Take Care 2, contra a pornografia infantil. A Justiça emitiu três mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Mogi das Cruzes.

Durante o cumprimento de um dos mandados, em Mogi das Cruzes, uma pessoa foi presa em flagrante por ter em seu poder imagens pornográficas com menores.

Os investigados, que não possuem relação entre si, responderão, pelos crimes de produzir, reproduzir ou registrar cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo criança ou adolescente. O armazenamento dessas imagens também é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas variam de três a oito anos de prisão.

A primeira fase da operação ocorreu dia 14 de junho, quando foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa em flagrante.