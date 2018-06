PF deflagra operação contra pornografia infantil e prende suspeito em SP

A Polícia Federal (PF) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 14, em operação contra pornografia infantil. Um homem foi preso em flagrante em Interlagos, na zona sul da cidade, com imagens pornográficas de menores. A PF mirou também alvos no município de Santana do Parnaíba, na região metropolitana da capital paulista.

De acordo com a PF, os investigados na Operação Take Care são suspeitos de criarem sites pornográficos com veiculação de imagens de menores, compartilharem arquivos envolvendo pornografia infanto-juvenil em redes sociais, armazenarem e transmitirem imagens e produzirem conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Eles deverão responder por participação nos crimes de produção, reprodução, registro, oferta, troca, publicação e transmissão de imagens e vídeos de pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. A pena para os crimes varia de 3 a 8 anos de prisão.