Professor é preso na Grande SP por suspeita de pedofilia

Um professor de Física do Instituto Técnico de Barueri, na Grande São Paulo, Edmilson Farias foi preso nesta quinta-feira (3), sob acusação de pedofilia. Ele é suspeito de abusar de meninas de 8 a 10 anos. A violência era filmada por sua namorada, Miriam, que também foi presa. O acusado, segundo a polícia, confessou os crimes.

Imagens dos estupros das crianças foram apreendidas pela Delegacia de Combate à Pedofilia, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia apurou o caso após um envelope com um pendrive chegar à delegacia. Ele continha seis vídeos com imagens dos abusos — três contra crianças. Segundo a delegada Kelly Cristina Sacchetto de Andrade, as vítimas eram dopadas com o medicamento Dormonid, que ele misturava com leite e achocolatado. Comprimidos foram apreendidos.

Além do pendrive, havia uma carta dizendo que Farias estaria cometendo o crime com a namorada. De acordo com o texto, uma das vítimas era parente de Miriam. No pendrive, também havia fotos com as meninas e imagens de pedofilia da internet. Ele nunca havia sido preso ou denunciado. Miriam é cuidadora de crianças.

O setor especializado da 16ª Vara Criminal de São Paulo, decretou a prisão dos dois. Até a noite desta quinta, cinco vítimas haviam sido localizadas, entre as quais uma sobrinha de 30 anos, que teria sido abusada quando tinha 8. Uma vítima conta que foi levada à casa do suspeito, que colocou um filme para que ela assistisse. Depois, relata ter dormido e só acordado no dia seguinte, sem saber o que houve.

A defesa dos suspeitos não foi localizada até a publicação desta reportagem. Em nota, a Fundação Instituto de Educação de Barueri, à qual o instituto está vinculado, informou que instaurou processo administrativo interno e afastou Farias.