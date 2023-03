O sumiço do conselheiro do Corinthians que ofendeu Janja

Dois meses depois de ingressar na Justiça com um processo de danos morais contra o conselheiro do Corinthians Manoel Ramos Evangelista, conhecido como Mané da Carne, a defesa da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não conseguiu obter a notificação do acusado.

Em dezembro passado, Mané escreveu no Twitter: “Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões”. Ao ser confrontado nos comentários da publicação (que foi apagada posteriormente), o agressor respondeu: “Por acaso eu menti?” e “Futura primeira-dama só se for sua, seu esgoto, lixo”.

Desde janeiro, os oficiais de Justiça tentam encontrar Mané. Na primeira oportunidade, um endereço em Ferraz de Vasconcelos, na Região Metropolitana de São Paulo, não continha a numeração informada. Agora, na mesma cidade, os emissários o buscarão em outro ponto, localizado após Mané da Carne ser processado pela prefeitura local por um débito de imposto.

A ação de danos morais foi movida pela advogada Valeska Zanin Martins, esposa e sócia de Cristiano Zanin Martins, o favorito para ser indicado por Lula para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. “Além de ferir a honra e a imagem da autora como pessoa, feriu a sua imagem como mulher, ao tentar aviltar todos os fundamentais papéis que ela desempenha para a sociedade”, escreveu Valeska.

Além de pedir reparação financeira, a advogada solicitou uma retratação pública por parte do acusado. “Deverá o réu ser condenado a se retratar publicamente dos comentários (…), bem como a publicar, em suas redes sociais, a íntegra da sentença condenatória.”