Janja processa conselheiro do Corinthians que a ofendeu nas redes

A socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pede uma indenização de pelo menos 50.000 reais, por danos morais, contra o conselheiro do Corinthians Manoel Ramos Evangelista, conhecido como Mané da Carne. No mês passado, Mané escreveu no Twitter: “Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões”. Ao ser confrontado nos comentários da publicação (que foi apagada posteriormente), o agressor respondeu: “Por acaso eu menti?” e “Futura primeira-dama só se for sua, seu esgoto, lixo”.

A ação de danos morais foi movida na última terça, 17, pela advogada Valeska Zanin Martins. “Além de ferir a honra e a imagem da autora como pessoa, feriu a sua imagem como mulher, ao tentar aviltar todos os fundamentais papéis que ela desempenha para a sociedade”, escreveu Valeska.

Além de pedir reparação financeira, o advogado solicitou uma retratação pública por parte do acusado. “Deverá o réu ser condenado a se retratar publicamente dos comentários (…), bem como a publicar, em suas redes sociais a íntegra da sentença condenatória”.

No dia seguinte, a juíza Marina Balester Mello de Godoy, da 5° Vara Cível de São Paulo, determinou que o conselheiro do Corinthians se manifeste em quinze dias. “A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial”, escreveu a magistrada.