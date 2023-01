Bolsonaro contribuiu de forma relevante para ataques em Brasília, diz UE

O Parlamento Europeu, legislativo da União Europeia, aprovou nesta quinta-feira, 19, uma resolução que condena os ataques em Brasília por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e expressa apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os deputados do bloco também recomendaram a investigação de Bolsonaro por sua “provável” contribuição aos atos de 8 de janeiro.

“O Parlamento expressa solidariedade com o presidente eleito democraticamente Lula da Silva, seu governo e instituições brasileiras e condena nos termos mais veementes as ações criminosas perpetradas por partidários do ex-presidente Bolsonaro, exortando-os a aceitar o resultado democrático das eleições”, diz o texto.

A resolução, aprovada por 319 votos a favor, 46 contra e 74 abstenções, elogiou os esforços do Brasil para garantir uma investigação rápida e imparcial “para identificar e processar os envolvidos, os instigadores, bem como as instituições estatais que não agiram para prevenir os ataques”.

#Breaking: The European Parliament just voted with an overwhelming majority on condemning the anti-democratic acts of violence by right-wing followers of former President Jair Bolsonaro against the democratic institutions in Brasilia on Jan 8th. Here is what is in the resolution: pic.twitter.com/oMiwISGd6E

— Anna Cavazzini (@anna_cavazzini) January 19, 2023