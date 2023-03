Crivella quer isentar impostos na construção e reforma de igrejas

Ex-prefeito do Rio de Janeiro e ex-bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella foi preso preventivamente no dia 22 de dezembro de 2020, durante uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele foi acusado de participar de um suposto esquema de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro, durante sua gestão como prefeito. Crivella ficou detido por alguns dias, mas foi solto após conseguir um habeas corpus. O processo ainda está em andamento.