Nova pesquisa Quaest, projeto de tarifa zero de Lula e mais destaques desta quarta-feira

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A Quaest revela nova pesquisa de 2º turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a quatro dias da eleição. Lula enviará ao Congresso uma PEC para garantir gratuidade no transporte coletivo aos fins de semana. No futebol, a Champions League tem nove jogos, e Palmeiras x Fluminense decidem vaga na Libertadores. São Paulo terá dia ameno.

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A Quaest divulga nesta quarta-feira, 21, por volta das 10h, uma nova pesquisa sobre o segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, a quatro dias da votação. O instituto programou entrevistas presenciais com 2.154 eleitores entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Além das intenções de voto espontânea e estimulada, o levantamento vai medir rejeição, firmeza da escolha e possibilidade de mudança até domingo.

O questionário também procura identificar o que os brasileiros esperam do próximo presidente e quais assuntos tiveram maior influência na decisão eleitoral. Entre as perguntas estão as expectativas sobre renda, emprego, dívidas, poder de compra, impostos e segurança, além de comparações entre mudança e estabilidade, benefícios sociais e redução de impostos e direitos trabalhistas e incentivos às empresas. A Quaest ainda perguntará qual candidato é considerado mais capaz de reduzir o preço dos alimentos, enfrentar o endividamento e manter programas sociais. Outro bloco avaliará o impacto de temas como o aumento do Bolsa Família, medidas contra as bets, o fim da escala 6×1, o caso Banco Master, denúncias envolvendo ministros do STF e episódios relacionados a Nossa Senhora Aparecida.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que prevê a PEC da Tarifa Zero de Lula?

Lula pretende enviar ao Congresso nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição para garantir gratuidade no transporte coletivo aos fins de semana. O desenho financeiro ainda não está fechado. A equipe econômica estima uma despesa anual entre 8 bilhões e 12 bilhões de reais e discute utilizar recursos de emendas parlamentares obrigatórias para financiar a medida.

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As projeções de custo não são consensuais. Enquanto o governo trabalha com uma cifra próxima de 10 bilhões de reais, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos calcula que a gratuidade aos sábados, domingos e feriados poderia chegar a 20 bilhões de reais por ano. Articuladores governistas esperam que a tramitação avance somente depois do segundo turno.

Quais são os destaques do futebol nesta quarta-feira?

A Champions League terá nove partidas, com Como x Manchester United e Lille x Galatasaray às 13h45 e, às 16h, confrontos como Bayern de Munique x Arsenal e Real Madrid x RB Leipzig. No futebol sul-americano, o Atlético-MG visita o Montevideo City Torque às 19h pela volta da semifinal da Sul-Americana, depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 0.

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O principal jogo da noite será Palmeiras x Fluminense, às 21h30, pela partida de volta da semifinal da Libertadores. O time paulista ganhou o confronto de ida por 2 a 1 e avança com um empate. O Fluminense precisa vencer por dois gols para se classificar diretamente; triunfo carioca por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Como fica o tempo em São Paulo nesta quarta-feira?

A capital paulista terá um dia de temperaturas amenas, céu carregado e possibilidade de garoa, com mínima de 14°C e máxima de 24°C. O interior do estado terá mais sol e pode superar os 30°C em algumas áreas. Já o Sul do país volta a ter condições para chuva forte: Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e partes do Paraná estão sob atenção para temporais, com rajadas que podem chegar a 70 km/h.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.