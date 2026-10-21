Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Nova pesquisa Quaest, projeto de tarifa zero de Lula e mais destaques desta quarta-feira

Confira ainda como fica o tempo hoje e quais os principais jogos no Brasil e no mundo

Por Da Redação 21 out 2026, 06h55
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Quaest, projeto de tarifa zero de Lula e mais destaques desta quarta-feira Priorize VEJA no Google

A Quaest divulga nesta quarta-feira, 21, por volta das 10h, uma nova pesquisa sobre o segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, a quatro dias da votação. O instituto programou entrevistas presenciais com 2.154 eleitores entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Além das intenções de voto espontânea e estimulada, o levantamento vai medir rejeição, firmeza da escolha e possibilidade de mudança até domingo.

O questionário também procura identificar o que os brasileiros esperam do próximo presidente e quais assuntos tiveram maior influência na decisão eleitoral. Entre as perguntas estão as expectativas sobre renda, emprego, dívidas, poder de compra, impostos e segurança, além de comparações entre mudança e estabilidade, benefícios sociais e redução de impostos e direitos trabalhistas e incentivos às empresas. A Quaest ainda perguntará qual candidato é considerado mais capaz de reduzir o preço dos alimentos, enfrentar o endividamento e manter programas sociais. Outro bloco avaliará o impacto de temas como o aumento do Bolsa Família, medidas contra as bets, o fim da escala 6×1, o caso Banco Master, denúncias envolvendo ministros do STF e episódios relacionados a Nossa Senhora Aparecida.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que prevê a PEC da Tarifa Zero de Lula?

Lula pretende enviar ao Congresso nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição para garantir gratuidade no transporte coletivo aos fins de semana. O desenho financeiro ainda não está fechado. A equipe econômica estima uma despesa anual entre 8 bilhões e 12 bilhões de reais e discute utilizar recursos de emendas parlamentares obrigatórias para financiar a medida.

Siga
Continua após a publicidade

As projeções de custo não são consensuais. Enquanto o governo trabalha com uma cifra próxima de 10 bilhões de reais, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos calcula que a gratuidade aos sábados, domingos e feriados poderia chegar a 20 bilhões de reais por ano. Articuladores governistas esperam que a tramitação avance somente depois do segundo turno.

Quais são os destaques do futebol nesta quarta-feira?

A Champions League terá nove partidas, com Como x Manchester United e Lille x Galatasaray às 13h45 e, às 16h, confrontos como Bayern de Munique x Arsenal e Real Madrid x RB Leipzig. No futebol sul-americano, o Atlético-MG visita o Montevideo City Torque às 19h pela volta da semifinal da Sul-Americana, depois de vencer o primeiro jogo por 3 a 0.

Continua após a publicidade

O principal jogo da noite será Palmeiras x Fluminense, às 21h30, pela partida de volta da semifinal da Libertadores. O time paulista ganhou o confronto de ida por 2 a 1 e avança com um empate. O Fluminense precisa vencer por dois gols para se classificar diretamente; triunfo carioca por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Como fica o tempo em São Paulo nesta quarta-feira?

A capital paulista terá um dia de temperaturas amenas, céu carregado e possibilidade de garoa, com mínima de 14°C e máxima de 24°C. O interior do estado terá mais sol e pode superar os 30°C em algumas áreas. Já o Sul do país volta a ter condições para chuva forte: Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e partes do Paraná estão sob atenção para temporais, com rajadas que podem chegar a 70 km/h.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Champions League
Copa Libertadores
Flávio Bolsonaro
Futebol: onde assistir
Luiz Inácio Lula da Silva
PEC
Pesquisas Eleitorais
Previsão do tempo
Quaest
Transportes
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).