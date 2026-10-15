Flávio x Lula: pesquisa Quaest mede eleição presidencial quatro dias antes do segundo turno

A próxima pesquisa Genial/Quaest sobre o segundo turno da eleição presidencial, prevista para ser divulgada na quarta-feira, 21, vai medir a repercussão das medidas anunciadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas semanas. O levantamento investigará se os eleitores consideram as iniciativas necessárias ou se acreditam que foram adotadas para favorecer a reeleição do presidente, que enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto.

O questionário também prevê perguntas sobre a intenção de voto, a possibilidade de os eleitores mudarem de candidato até o segundo turno, marcado para 25 de outubro, e a avaliação do governo Lula. A pesquisa ainda abordará a percepção dos brasileiros sobre a economia, os temas que influenciaram a votação no primeiro turno e as expectativas em relação ao próximo presidente.

Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro na última Quaest?

A pesquisa Genial/Quaest divulgada na quarta-feira, 14, mostrou empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula na primeira rodada do instituto após o primeiro turno da eleição presidencial.

No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio apareceu com 46% das intenções de voto, contra 44% do presidente. Outros 9% declararam voto em branco e 1% afirmou estar indeciso.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Flávio registrou 43%, enquanto Lula apareceu com 42%. Outros 8% afirmaram que votariam em branco ou nulo ou não compareceriam às urnas, e 7% disseram estar indecisos.

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O levantamento foi realizado depois do primeiro turno, disputado em 4 de outubro, quando Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.

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Quais temas da campanha serão colocados à prova?

A Quaest também investigará quais assuntos tiveram maior influência sobre o voto no primeiro turno e se eles levaram os eleitores a mudar de candidato ou apenas reforçaram escolhas anteriores.

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Entre os temas apresentados no questionário estão o aumento do Bolsa Família, as medidas do governo para proibir as bets e a defesa do fim da escala 6×1.

O instituto também perguntará sobre o impacto do escândalo do Banco Master, incluindo o envolvimento de políticos com Daniel Vorcaro e as denúncias relacionadas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Outro assunto incluído é a repercussão de episódios envolvendo Nossa Senhora Aparecida e sua condição de padroeira do Brasil.

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O que os brasileiros esperam do próximo presidente?

O levantamento vai identificar quais mudanças os eleitores mais esperam em suas vidas após a eleição presidencial.

Entre as alternativas apresentadas estão ganhar mais dinheiro, preservar o emprego, conseguir pagar dívidas, aumentar o poder de compra, pagar menos impostos, ter mais segurança e melhorar as condições de moradia.

A pesquisa também colocará em comparação características consideradas importantes para o próximo presidente. Os entrevistados deverão escolher, por exemplo, entre um governante que proponha mudanças ou ofereça estabilidade, defenda mais benefícios sociais ou menos impostos e priorize direitos trabalhistas ou incentivos às empresas.

Na avaliação sobre os candidatos, os eleitores também serão questionados sobre quem representa maior risco à democracia e quem teria mais condições de dar continuidade aos programas sociais, reduzir o preço dos alimentos, enfrentar o endividamento das famílias e diminuir impostos.

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Quando será divulgada a nova pesquisa Quaest?

A pesquisa Genial/Quaest está prevista para ser divulgada em 21 de outubro de 2026. O levantamento será realizado entre os dias 17 e 20 de outubro, com 2.154 entrevistas em todo o Brasil.

A margem de erro máxima prevista é de aproximadamente 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Editora Globo S.A. e pela Globo Comunicação e Participações S.A. e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-08535/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.