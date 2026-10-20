Previsão do tempo nesta quarta, 21: São Paulo terá máxima de 24°C e Sul volta a ter temporais

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A quarta-feira, 21, traz tempo ameno e nublado em São Paulo, com chance de garoa. O Sul do país se prepara para chuva forte, com risco de temporais e ventos. Centro-Oeste prevê calor intenso. Nordeste e Norte terão temporais em algumas áreas. Fique por dentro do clima em todo o Brasil.

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A previsão do tempo para esta quarta-feira, 21, indica temperaturas amenas e muita nebulosidade em São Paulo, enquanto o Sul do Brasil volta a enfrentar condições para chuva forte. Uma área de baixa pressão próxima ao Paraguai favorece o avanço das instabilidades sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Na cidade de São Paulo, o céu começa bastante nublado, com algumas aberturas de sol entre a manhã e a tarde. À noite, a quantidade de nuvens aumenta novamente e há possibilidade de garoa ou chuviscos. Os termômetros variam entre 14°C e 24°C.

No restante do estado paulista, o interior terá maior presença de sol e temperaturas que podem superar os 30°C em várias áreas. Já Grande São Paulo, litoral, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira continuam com temperaturas mais amenas, devido à umidade marítima, ao excesso de nebulosidade e ao vento mais frio.

Como fica a previsão do tempo por região?

Sul: a chuva retorna com maior intensidade. No Rio Grande do Sul, as pancadas começam pelo oeste, Missões, noroeste e norte e ganham força à tarde e à noite. Os acumulados podem variar entre 10 e 50 milímetros, com risco de temporais. Oeste de Santa Catarina e áreas do Paraná também entram em atenção. Rajadas podem chegar a 70 km/h.

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Sudeste: São Paulo e Minas Gerais terão tempo relativamente estável em boa parte do território. No litoral e leste paulista, porém, podem ocorrer chuviscos. Rio de Janeiro e Espírito Santo terão muitas nuvens e chuva fraca a moderada em diferentes momentos. No norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, a chuva pode ganhar intensidade.

Centro-Oeste: calor intenso será o principal destaque. Em Cuiabá, a máxima pode alcançar 41°C. Mato Grosso terá pancadas em diferentes áreas, enquanto Mato Grosso do Sul terá chuva mais localizada no extremo sul e oeste. Goiás permanece majoritariamente estável, mas o norte do estado e o Distrito Federal podem ter pancadas isoladas.

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Nordeste: o sul e extremo sul da Bahia continuam com risco de chuva forte e temporais, especialmente em áreas que já receberam volumes elevados nos últimos dias. Maranhão e Piauí terão redução das chuvas, enquanto no norte piauiense a umidade pode cair para 12% a 20%.

Norte: o Amazonas concentra algumas das principais instabilidades do país, com risco de temporais. Acre, Rondônia, oeste de Roraima e partes do Pará também podem registrar chuva. Em Tocantins, as precipitações perdem força e o sol aparece por períodos mais longos.

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Super El Niño: o que você precisa saber

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quarta-feira, 21 de outubro:

Fonte: Climatempo

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Belo Horizonte (MG): 17°C / 28°C



Brasília (DF): 20°C / 32°C



Curitiba (PR): 12°C / 20°C



Florianópolis (SC): 17°C / 20°C



Goiânia (GO): 20°C / 35°C



Manaus (AM): 25°C / 30°C



Porto Alegre (RS): 12°C / 23°C



Rio de Janeiro (RJ): 19°C / 25°C



Salvador (BA): 25°C / 29°C



São Paulo (SP): 14°C / 24°C