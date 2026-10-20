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Política

As perguntas da nova pesquisa eleitoral Quaest sobre a disputa Lula e Flávio no segundo turno

Pesquisa abordará medidas do governo Lula e o impacto de temas da campanha na escolha dos eleitores

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 19h00 | Atualizado em 21 out 2026, 06h53
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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As perguntas da nova pesquisa eleitoral Quaest sobre a disputa Lula e Flávio no segundo turno Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Quaest, que será divulgada nesta quarta-feira, 21, por volta das 10h, vai investigar o que os brasileiros esperam do próximo presidente e como avaliam os principais temas da campanha eleitoral. Além da intenção de voto na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o questionário inclui perguntas sobre medidas do governo, economia, rejeição aos candidatos e acontecimentos que influenciaram o eleitorado.

O levantamento será publicado a quatro dias do segundo turno presidencial, marcado para domingo, 25 de outubro.

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O que os brasileiros esperam do próximo presidente?

A Quaest vai perguntar aos eleitores o que mais esperam melhorar em suas vidas após a eleição. Entre as opções estão ganhar mais dinheiro, manter o emprego, pagar dívidas, aumentar o poder de compra, pagar menos impostos e ter mais segurança.

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O instituto também vai investigar quais características os brasileiros consideram mais importantes em um presidente, contrapondo mudança e estabilidade, ampliação de benefícios sociais e redução de impostos, além de mais direitos trabalhistas e incentivos às empresas.

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Outra questão abordará qual dos candidatos é considerado mais capaz de reduzir o preço dos alimentos, enfrentar o endividamento das famílias e dar continuidade aos programas sociais.

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Quais temas da campanha serão avaliados?

O questionário inclui perguntas sobre medidas anunciadas pelo governo Lula nas últimas semanas. Os entrevistados serão convidados a dizer se consideram essas iniciativas necessárias ou se acreditam que foram anunciadas principalmente para favorecer a reeleição do presidente.

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A pesquisa também vai investigar o impacto de seis assuntos na definição do voto no primeiro turno: o aumento do Bolsa Família, as medidas contra as bets, a proposta de acabar com a escala de trabalho 6×1, o escândalo do Banco Master, as denúncias envolvendo ministros do STF e o caso relacionado a Nossa Senhora Aparecida.

Os eleitores indicarão qual desses acontecimentos consideram mais importante e se ele provocou uma mudança de voto ou reforçou uma escolha anterior.

Fim da escala 6×1

O que os eleitores pensam sobre Lula e Flávio?

A Quaest perguntará se um eventual governo Flávio Bolsonaro seria melhor, equivalente ou pior que o de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em relação a Lula, os entrevistados avaliarão se um novo mandato seria melhor, semelhante ou pior que o atual.

Outra pergunta vai medir qual resultado provoca mais medo: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

O instituto também investigará quem os brasileiros acreditam que vencerá a eleição, independentemente da própria intenção de voto, e qual candidato consideram representar maior risco à democracia.

Quando sai a nova pesquisa Quaest?

A divulgação está prevista para quarta-feira, 21 de outubro, às 10h. O levantamento foi programado para ouvir 2.154 eleitores entre 17 e 20 de outubro, por meio de entrevistas presenciais.

A margem de erro prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Contratada pela Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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