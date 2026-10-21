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Esporte

Jogos de hoje, quarta, 21 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Palmeiras e Fluminense decidem vaga na final da Libertadores e Galo decide vaga na final Sul-Americana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 11: General view of the field before a Group F match between Palmeiras and Liverpool as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at Allianz Parque on April 11, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Nubank Parque, em São Paulo (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Jogos de hoje, quarta, 21 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A quarta-feira, 21 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Palmeiras x Fluminense, pela semifinal da Copa Libertadores, é o principal destaque nacional. Na Europa, a Champions League apresenta nove confrontos, com destaque para Bayern de Munique x Arsenal, Real Madrid x RB Leipzig e Como x Manchester United.

A programação internacional começa às 13h45, com Como x Manchester United e Lille x Galatasaray, pela terceira rodada da Champions League. 

Às 15h, Levante x Athletic Bilbao movimenta o Campeonato Espanhol. Uma hora depois, às 16h, Bayern de Munique x Arsenal é o principal confronto da Champions League. 

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No mesmo horário, Real Madrid x RB Leipzig e Inter de Milão x Shakhtar Donetsk também concentram as atenções. A rodada ainda terá Aston Villa x Viking, Real Betis x Feyenoord, Club Brugge x Lens e Sporting x LASK Linz, completando a programação continental.

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No futebol feminino, Independiente Santa Fe x Corinthians, às 17h, movimenta a Copa Libertadores Feminina. Às 19h, São Paulo x Bahia se enfrentam pela Copa do Brasil Feminina. Mais tarde, às 21h, Palmeiras x Independiente del Valle é outro destaque da competição continental feminina.

Pela Copa Sul-Americana, Montevideo City Torque x Atlético-MG acontece às 19h, no Uruguai. As equipes disputam a partida de volta da semifinal, em um confronto decisivo por uma vaga na final. Depois de vencer por 3 a 0 na ida em Belo Horizonte, o clube mineiro busca confirmar sua classificação fora de casa.

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O principal confronto da noite acontece às 21h30, com Palmeiras x Fluminense, pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores. O Palmeiras venceu o primeiro encontro por 2 a 1, no Maracanã, e joga por um empate para chegar à decisão. O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente, enquanto uma vitória por um gol leva a disputa para os pênaltis.

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Confira os principais jogos desta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League

  • 13h45 – Como x Manchester United – TNT e HBO Max
  • 13h45 – Lille x Galatasaray – Space e HBO Max
  • 16h00 – Bayern de Munique x Arsenal – TNT, TNT Sports Brasil (YouTube) e HBO Max
  • 16h00 – Inter de Milão x Shakhtar Donetsk – Space e HBO Max
  • 16h00 – Real Madrid x RB Leipzig – HBO Max
  • 16h00 – Real Betis x Feyenoord – HBO Max
  • 16h00 – Aston Villa x Viking – HBO Max
  • 16h00 – Club Brugge x Lens – HBO Max
  • 16h00 – Sporting x LASK Linz – HBO Max
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Campeonato Espanhol

  • 15h00 – Levante x Athletic Bilbao – CazéTV

Copa Libertadores Feminina

  • 17h00 – Independiente Santa Fe x Corinthians – Xsports, CazéTV, N Sports e Canal Gol Brasil
  • 17h00 – Colo-Colo x Caracas – Canal Gol Brasil
  • 21h00 – Palmeiras x Independiente del Valle – Xsports, SporTV 2, N Sports e Canal Gol Brasil
  • 21h00 – Belgrano x Universitario – Canal Gol Brasil

Campeonato Mexicano

  • 22h00 – Atlas x Club América – SportyNet (TV e YouTube)
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Copa do Brasil Feminina

  • 19h00 – São Paulo x Bahia – SporTV 2

Copa Sul-Americana – Semifinal (jogo de volta)

  • 19h00 – Montevideo City Torque x Atlético-MG – ESPN e Disney+

Copa Libertadores – Semifinal (jogo de volta)

  • 21h30 – Palmeiras x Fluminense – Globo, ge tv e Paramount+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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