Lula elogia gestão de Paes no Rio e critica ex-prefeito Marcelo Crivella

Ao lado de Eduardo Paes (PSD) para anunciar a construção de mais um instituto federal e para inaugurar uma escola no Parque Olímpico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou, nesta quarta-feira, 7, o trabalho do prefeito do Rio, que vai concorrer à reeleição neste ano. E criticou, de maneira velada, o antecessor de Paes na gestão municipal, o hoje deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos). Aliados políticos nos últimos anos, o prefeito terá o apoio de Lula no pleito, e o PT tem tentado negociar a vaga de vice em sua chapa.

“Converso com muitos prefeitos. Mas queria falar do Eduardo Paes”, disse o presidente. “O povo do Rio de Janeiro tem um ótimo prefeito. Não precisa gostar. Mas é preciso respeitar e reconhecer o trabalho do Eduardo Paes”, completou, antes de criticar o trabalho anterior. “O que a gente gostaria é que respeitassem a diferença do prefeito que vocês tiveram, do prefeito que vocês tem, do trabalho que ele faz”.

No Rio desde esta terça, Lula já havia se encontrado com Paes em uma agenda na tarde de ontem, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os dois têm o prefeito local, Waguinho (Republicanos), como um aliado em comum. À noite, o prefeito convidou o presidente e a primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja — chamada por ele de “carioca de alma e coração” — para um jantar em sua residência oficial. O encontro aconteceu e teve atrações como a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel e os cantores Alcione e Moacyr Luz. Também estiveram presentes secretários de Paes e políticos do PT.

Nesta quarta, ao lado de Lula, Paes também fez acenos ao trabalho do presidente tanto na atual gestão, como em mandatos anteriores. A escola inaugurada, na Arena Carioca 3, onde houve disputas de judô, esgrima e taekwondo, deve atender cerca de mil alunos na Zona Oeste do Rio. E é tratada pelo prefeito como um legado dos Jogos Olímpicos de 2016 que, segundo ele, só foram sediados pelo Rio por causa do petista.

“Nunca antes na história das Olimpíadas e da Copa do Mundo, um estádio virou escola. Já estava pensado para isso”, disse, ao citar outros exemplos de instalações olímpicas na Zona Oeste que tiveram seu uso adaptado para sociedade após os Jogos. “É um dia muito especial para todos nós que vivemos esse sonho. Tenho muito orgulho, presidente, de ter estado ao seu lado durante essa caminhada”, completou.

Continua após a publicidade

Já integrado ao governo Paes com três secretarias na Prefeitura do Rio, o PT deve apoiar a reeleição do prefeito, o que foi reforçado com a postura de Lula nesta semana. O partido, no entanto, tem encontrado dificuldades em conseguir a vaga de vice na chapa. Paes já sinalizou que prefere alguém de seu círculo mais próximo, e o mais aponta-se tem sido o deputado federal e seu correligionário, Pedro Paulo. O espaço é tão cobiçado porque o prefeito deve deixar o cargo em 2026 para concorrer ao Governo, se for reeleito.

Homenagem olímpica

Instalada na Arena Carioca 3, usada durante os Jogos Olímpicos como sede dos torneios de taekwondo, esgrima e judô, a escola tem 24 salas de aulas, unidade de alimentação e nutrição, além de instalações esportivas com duas quadras e locais para a prática de lutas, tênis de mesa e ginástica. A escola funcionará em tempo integral, para cerca de mil alunos.

O local foi batizado em homenagem à atleta olímpica Isabel Salgado, um dos maiores nomes do vôlei mundial, morta em dezembro do ano passado. Sua filha participou da cerimônia de inauguração do ginásio, ao acender a pira olímpica junto ao presidente Lula, o prefeito Eduardo Paes e o ídolo paralímpico Clodoaldo Silva, que hoje exerce o cargo de vice-presidente de Esporte para Saúde e PcD da Suderj.

Seis novas unidades do IFRJ

Junto ao lançamento da pedra fundamental do IFRJ que atenderá a Cidade de Deus, foi assinado o termo de cessão do terreno pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Serão ofertados cursos na área de enfermagem, farmácia e análises clínicas, além do eixo de Controle e Processos Industriais (com cursos na área de automação industrial, mecânica e sistemas de energia). A entrega da obra está prevista para 2025.

Continua após a publicidade

Conforme Lula já havia anunciado em suas agendas no Rio nesta terça, serão construídos seis novos institutos federais no estado. Além da Zona Oeste do Rio, haverá ainda unidades para atender as populações de Magé, Belford Roxo, São Gonçalo e Teresópolis.

A segunda unidade da capital será no Complexo do Alemão, também com R$ 15 milhões em recursos federais. O anúncio está marcado também para esta quarta, ao lado de Paes.

Os anúncios fazem parte de um plano do governo federal para a construção cem novas unidades dos institutos federais, com total de R$ 3,9 bilhões em repasses federais. O recurso para as duas obras está previsto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Na cerimônia, o presidente também voltou a destacar o Pé de Meia, programa do governo federal que oferece bolsas que totalizam R$ 9 mil a cada estudante que cursar todo o ensino médio, com pagamento dividido em parcelas mensais ao longo dos três anos, e condicionado à frequência e à aprovação dos alunos. O governo vai destinar R$ 7 bilhões para custear o programa.