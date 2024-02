O aliado de Bolsonaro que Paes atraiu para jantar com Lula

Com a centro-direita pulverizada, o prefeito Eduardo Paes (PSD), pré-candidato à reeleição, transformou o jantar de terça, 6, em homenagem a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um polo de atração para um dos partidos mais alinhados ao PL. O principal nome na lista de políticos foi o líder do PP na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho. O partido está se preparando para lançar candidato próprio na capital fluminense: o deputado federal Marcelo Queiroz, mas nada foi formalizado ainda. Luizinho é visto com bons olhos por Lula. E seria um debacle na centro-direita uma eventual atração do PP para a candidatura de Paes. PP é aliado nacional do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Há cerca de um mês, o governador Cláudio Castro (PL) reuniu líderes partidos da base, incluindo o PP, para apoiar pedir unidade em torno da candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à prefeitura. Ramagem, depois disso, se tornou algo de operação da Polícia Federal que investiga a existência de uma “Abin Paralela”: ele foi presidente da Agência de Inteligência na gestão Bolsonaro.

Em clima de festa, na Gávea Pequena, residência oficial de Paes, Luizinho, que já foi secretário de Saúde do governo Castro, circulou por todos os convidados. Nem o governador nem seus secretários foram convidados para o encontro, que, em clima pré-carnavalesco, reuniu sambistas como Diogo Nogueira, Alcione, Moacyr Luz e Zeca Pagodinho – tradicionais intérpretes e compositores do Rio. Entre os ministros de Lula, estavam presentes a de Saúde, Nísia Trindade, o de Educação, Camilo Santana, e o presidente do BNDES, Aluizio Mercadante. Assim como a primeira-dama, Janja.

Lula passa esta quarta, 7, ainda no Rio, em agendas com Paes e no Complexo do Alemão. Nesta quinta, 8, vai para Belo Horizonte, onde terá evento com o governador Romeu Zema (Novo), bolsonarista assim como Castro, que esteve com Lula no lançamento do Minha Casa Minha Vida, na terça, 6, em Magé, na Baixada Fluminense. Depois de Magé, Lula esteve em Belford Roxo, também na Baixada. O prefeito do município, Wagner Carneiro (Republicanos) fez uma decoração especial em seu gabinete para homenagear Lula, convidou secretários de Castro, mas o governador não foi chamado.

Continua após a publicidade