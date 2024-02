Reação de Lula a samba da Mocidade: ‘Erguer monumento a Seu Luiz Inácio’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Viral na internet, o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel sobre o caju que, na letra, fala em “erguer um monumento para Seu Luiz Inácio” foi destaque na noite desta terça-feira, 6. O prefeito Eduardo Paes recebeu um dream team da cultura na residência da Gávea Pequena, na Zona sul do Rio, para homenagear o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja. Estavam lá Alcione, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Noca da Portela, Paulo Vieira, Fernanda Abreu, entre outros, além de políticos como o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Mas o ponto alto foi mesmo a apresentação de integrantes da Mocidade com sua bateria.

Mirando o carnavalesco da Imperatriz, Leandro Vieira, que se envolveu com polêmicas recentes ao criticar o sucesso da letra, o prefeito se derreteu para o samba da escola. “É disparado o melhor de todos e o Zé Paulo (Sierra, o intérprete) é o cara mais carismático do mundo”, disse, arrancando aplausos dos presentes. A primeira-dama, Janja, fez coro: “Eu sou assumida torcedora da Mocidade e fiquei emocionada quando conheci este enredo sobre o caju”.

O fato de Luiz Inácio estar no samba se deve a uma coincidência. O pescador que plantou o maior cajueiro do mundo, no Rio Grande do Norte, é homônimo do presidente. Eduardo Paes preferiu a verão que ficou popular nas redes sociais: “Tenho certeza que Luiz Inácio é sim nosso Lula e que o ‘Vai, Dudu’ (grito de guerra da escola, que exalta o mestre de bateria, Dudu Oliveira) é para mim”, completou, arrancando gargalhada dos presentes. Lula ficou todo prosa ao ouvir o samba que tem arrebatado os foliões.