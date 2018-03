Janot critica ‘convescote’ entre Temer e Cármen Lúcia

O ex-procurador geral da República, Rodrigo Janot, usou o Twitter para se manifestar contra o encontro entre o presidente Michel Temer e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, que aconteceu na casa da ministra neste sábado (11). “Causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em convescotes matutinos ou vespertinos”, criticou o ex-chefe do Ministério Público.

Causa perplexidade que assuntos republicanos de tamanha importância sejam tratados em convescotes matutinos ou vespertinos. https://t.co/A6A8urwNfh — Rodrigo Janot (@Rodrigo_Janot) March 11, 2018

A reunião que não constava da agenda oficial do presidente, ocorreu cinco dias depois de o ministro do STF Luís Roberto Barroso determinar a quebra do sigilo bancário de Temer no âmbito do inquérito que investiga irregularidades na elaboração da Medida Provisória 595, conhecida como MP dos Portos — foi a primeira vez que isso aconteceu com um presidente no exercício do mandato.

Perguntado sobre se a conversa também tratou das investigações que o envolvem, ele negou ter tocado neste assunto e afirmou que a conversa tratou sobre segurança pública e intervenção federal no Rio de Janeiro. “A ministra vai colaborar enormemente com essa questão em todo o país”, disse Temer, conforme reportagem do jornal Folha de S. Paulo.