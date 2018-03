‘Esse dinheiro não foi destinado a mim’, diz amigo de Temer

Recluso em sua residência em São Paulo, o coronel João Baptista Lima Filho, de 74 anos, explicou por que não atende há nove meses às três intimações feitas pela Polícia Federal para que preste depoimento. Amigo do presidente Michel Temer há mais de trinta anos, o militar aposentado contou a VEJA, por telefone, que está doente e que se sente injustiçado com as acusações de recebimento de propina e caixa dois que lhe foram feitas ao longo das investigações da Operação Lava-Jato. Ele define a amizade com o presidente da República como “uma coisa pura, sem interesses”. Ouça abaixo alguns trechos da entrevista:

AMIZADE COM TEMER

DINHEIRO DA ENGEVIX PARA TEMER

DINHEIRO DA JBS PARA TEMER

