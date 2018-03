Investigado no STF, Temer visita Cármen Lúcia

O presidente Michel Temer fez neste sábado uma visita à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia. O encontro, realizado na casa da ministra, em Brasília, ocorre cinco dias depois de o ministro do STF Luís Roberto Barroso determinar a quebra do sigilo bancário de Temer no âmbito do inquérito que investiga irregularidades na elaboração da Medida Provisória 595, conhecida como MP dos Portos — foi a primeira vez que isso aconteceu com um presidente no exercício do mandato.

Nos últimos dias, a ministra também tem sido pressionada por colegas da corte, advogados e políticos a colocar em pauta a possibilidade de prisão a partir de condenação em segunda instância. Esse entendimento foi formado em votação apertada, por 6 votos a 5, em outubro de 2016. E voltou à tona agora com a proximidade do julgamento da última leva de recursos do caso do tríplex no Guarujá (SP) pelo Tribunal Federal Regional da 4ª Região. Se Lula receber uma decisão desfavorável, como vem tendo até agora, há a possibilidade de ele ser preso.

Apesar desses dois temas serem os principais em discussão no Supremo, o presidente saiu do encontro dizendo que a conversa tratou sobre segurança pública e intervenção federal no Rio de Janeiro. “A ministra vai colaborar enormemente com essa questão em todo o país”, disse Temer, conforme reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Perguntado sobre se também discutiram sobre as investigações que o envolvem, ele negou ter falado disso. A reunião com a ministra não constava na agenda oficial do presidente.

Após o encontro, Temer recebeu no Palácio do Jaburu os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e da Fazenda, Henrique Meirelles.