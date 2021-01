Indonésia anuncia eficácia de 65,3% da CoronaVac

A Indonésia liberou o uso emergencial da Coronavac nesta segunda-feira, 11. A vacina desenvolvida pelo laboratório chinês obteve eficácia de 65,3% em estudos preliminares no país. No Brasil, a CoronaVac está sendo produzida pelo Instituto Butantan.

Os testes da fase 3 do imunizante na Indonésia contou com 1.620 voluntários. “Com base nos dados e considerando a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), a CoronaVac atendeu aos requisitos para obter a autorização para o uso da vacina”, afirmou Penny Lukitochefe, chefe da Agência de Monitoramento de Alimentos e Medicamentos do país.

Com 24.343 mortes e 836.718 contaminados, a Indonésia é o país que luta contra o pior surto de Covid-19 no sudeste da Ásia. A nação já recebeu três milhões de doses da CoronaVac e espera outras 122,5 milhões, que devem chegar em breve.

Na Turquia, resultados preliminares dos estudos com 7.371 pessoas apontaram eficácia de 91,25% da CoronaVac. Na semana passada, o Butantan divulgou que a eficácia da vacina era de 78% em casos leves. O imunizante ainda aguarda aprovação da Anvisa para uso emergencial.

Na Turquia, Brasil e Indonésia, o imunizante obteve taxa de eficácia maior que 50%, número mínimo recomendado pela OMS. O percentual de eficácia geral é calculado a partir da comparação de voluntários que ficaram doentes entre os que receberam o placebo e a vacina.