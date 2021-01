Covid: Japão identifica nova variante em pessoas que estiveram no Brasil

O governo do Japão afirmou neste domingo, 10, que identificou uma nova variante do coronavírus em quatro pessoas que estiveram no Brasil, de acordo com o jornal Japan Times.

Segundo o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas (NIID, da sigla em inglês), a variante é parcialmente similar às identificadas no Reino Unido e na África do Sul. De acordo com o instituto, no entanto, ainda não há evidência de que essa nova variante seja mais transmissível. Estudos estão sendo feitos para investigar se ela pode causar sintomas mais severos ou se é resistente a vacinas.

As identidades das pessoas que foram infectadas pela nova variante não foram reveladas, mas o governo divulgou algumas informações sobre o quadro de saúde delas. Um homem de cerca de 40 anos não demonstrou ter sintomas ao chegar ao país asiático, mas depois apresentou dificuldade para respirar e foi internado. Uma mulher de cerca de 30 anos tem sintomas como dor de cabeça. Um rapaz na faixa etária de 10-19 anos tem febre. Já uma mulher do mesmo grupo etário não apresenta sintomas.

Na última segunda-feira, 4, o estado de São Paulo confirmou dois casos da variante que foi identificada no Reino Unido. Os pacientes com a linhagem B.1.1.7 do vírus são uma mulher de 25 anos e um homem de 34 anos.

Ainda que estudos realizados em solo britânico apontem que essa mutação do vírus tenha até 74% mais capacidade de transmissão que versões anteriores, ainda não existe qualquer comprovação de que essa cepa seja mais letal ou cause desdobramentos mais severos da Covid-19.