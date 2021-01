CoronaVac: Doria pede ‘senso de urgência’ da Anvisa para aprovar vacina

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que é preciso “senso de urgência” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aprovar a CoronaVac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac.

“É preciso senso de urgência da Anvisa para a liberação da Vacina do Butantan”, escreveu Doria em seu perfil no Twitter. “Ritos da ciência devem ser respeitados, mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de mil vidas/dia para a Covid-19. Com a liberação da Anvisa, milhões de vacinas que já estão prontas poderão salvar vidas.”

A postagem do governador ocorre um dia após a Anvisa afirmar que faltam informações sobre a CoronaVac para que seja concluída a análise do pedido de uso emergencial do imunizante.

É preciso senso de urgência da Anvisa p/ liberação da Vacina do Butantan. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de mil vidas/dia para a Covid-19. Com a liberação da Anvisa, milhões de vacinas que já estão prontas poderão salvar vidas — João Doria (@jdoriajr) January 10, 2021

O pedido de uso emergencial foi protocolado na sexta-feira, 8, pouco antes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizar o mesmo tipo de solicitação para a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

A Anvisa afirmou que enviou um ofício ao Instituto Butantan solicitando a apresentação dos documentos técnicos faltantes. Em nota divulgada no sábado, a agência afirmou que: “A submissão dos documentos técnicos previstos é condição necessária para viabilizar a avaliação, conclusão e a deliberação sobre a autorização de uso emergencial das vacinas”.