Incêndio destrói depósito das Casas André Luiz em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu na madrugada desta terça-feira, 18, um depósito da instituição filantrópica Casas André Luiz, localizado no bairro Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. De acordo o Corpo de Bombeiros, o primeiro chamado foi feito às 2h11. Vinte e duas viaturas e 64 bombeiros foram ao local para combater o fogo. Não houve registro de vítimas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Avenida Marechal Tito, onde se localiza o depósito, foi ocupada totalmente pelos bombeiros para os trabalhos de combate ao fogo. Por volta das 7h20, a via foi parcialmente liberada. Neste horário, bombeiros faziam o rescaldo no local. As autoridades vão verificar se casas vizinhas foram afetadas pelo incêndio. O Hospital Geral Santa Marcelina está localizado em frente ao depósito.

O incêndio atingiu o Mercadotudo das Casas André Luiz, instituição filantrópica voltada ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual. Uma das principais fontes de renda da instituição, o Mercadotudo funciona como um bazar beneficente. A partir de doações de pessoas físicas e jurídicas, os produtos são reformados e vendidos a preços acessíveis. A unidade do Itaim Paulista foi inaugurada em setembro de 2001.