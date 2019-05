Incêndio de grandes proporções deixa 1 morto e 5 feridos em Goiás

Uma pessoa morreu e ao menos outras cinco ficaram feridas em um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de materiais recicláveis em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás, na noite desta quinta-feira 30. Por volta das 21h30, o fogo foi controlado.

Segundo informações da Globo News, o corpo da vítima fatal foi encontro já carbonizado na área da empresa e as outras cinco pessoas resgatadas no local estão em estado grave, algumas com mais de 80% do corpo queimado.

Em nota, empresa EcoVR declarou que está apurando as causas do incêndio e informou que prestando o suporte necessário aos funcionários e familiares das vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, o fogo teve início após uma explosão no compartimento de gás de uma empilhadora.