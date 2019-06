Notre-Dame celebrará primeira missa após incêndio

O bispo Patrick Chauvet, reitor da catedral, anunciou a data da primeira missa na Notre-Dame de Paris, dois meses depois do incêndio que danificou parte da estrutura. Ela ocorrerá no dia 15 de junho e será reservada para poucas pessoas.

A missa será celebrada por um grupo reservado de pessoas no fundo da nave da catedral, área que não foi atingida pelo fogo. No local, era guardada a Santa Coroa de Espinhos, relíquia que Cristo teria usado durante a crucificação. Como Notre-Dame está em fase de reconstrução, o grupo (composto por seis ou sete padres além do arcebispo e ouros religiosos) deverá utilizar capacetes de segurança.

Patrick Chauvet também anunciou que sera aberta uma área no páteo da Catedral com uma imagem da Virgem Maria para fiéis e turistas poderem orar enquanto as obras não são finalizadas.

Incêndio e reconstrução

Em abril deste ano, um incêndio de grandes proporções destruiu parte da estrutura da catedral. O fogo queimou a construção por aproximadamente oito horas até ser controlado por equipes dos bombeiros. Apesar da destruição, várias relíquias importantes para o cristianismo sobreviveram ao incêndio, como o Órgão e a Santa Coroa de Espinhos.

Em resposta, o governo francês disse que iria reconstruir Notre-Dame da forma mais fiel possível e diz que as obras irão durar 5 anos. Milionários doaram grandes quantias para sua reconstrução.