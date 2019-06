Um bebê e outras 14 pessoas ficam gravemente feridas em explosão de barco

Ao menos 15 pessoas ficaram em estado grave numa explosão de uma embarcação no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, na sexta-feira 7. Seis das vítimas foram transferidas neste sábado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), entre elas uma mãe e seu bebê. Além deles, ainda estavam no barco uma criança, dez homens e outras duas mulheres, que não tiveram seus nomes revelados.

O diretor clínico do Hospital do Juruá, Marlon Holanda, informou que as vítimas estão com 70% a 90% da superfície corporal queimada. Por não haver um controle de passageiros, ainda não se sabe quantas pessoas estavam na embarcação.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram mergulhos no local para tentar localizar outras possíveis vítimas de afogamento. Até o momento desta publicação nenhum outro corpo foi localizado.

O comandante do Corpo de Bombeiros da cidade, capitão José Dutra de Oliveira, informou que no momento da explosão, o barco estava abastecendo. A embarcação estava saindo da cidade de Cruzeiro do Sul e tinha como destino final a região de Marechal Thaumaturgo.

“Um barco que ia para Marechal Thaumaturgo, de um senhor conhecido por Moreno, estava abastecendo às margens do rio, ao lado do (bairro) Miritizal, direto de um caminhão pipa, que também não sei de onde é. Aparentemente, era um abastecimento clandestino, e o barco explodiu com o pessoal que estava dentro”, contou.