Hospital respeitou protocolos em caso de incêndio, diz diretor

O diretor do Hospital Badim, Fábio Santoro, informou nesta sexta-feira, 13, que, dos 103 pacientes que estavam internados na unidade de saúde, 77 foram transferidos e seguem internados em 12 hospitais, entre públicos e privados, e 15 receberam alta e já estão em casa.

De acordo com Santoro, dos 11 mortos no incêndio que atingiu o hospital na noite de quinta-feira, 10 já foram identificados pelo Instituto Médico Legal. Santoro também disse que pelo menos 20 funcionários e acompanhantes estão internados. “A equipe do hospital está em contato com as unidades que receberam os pacientes, inclusive com o deslocamento de funcionários para esses hospitais”, informou em pronunciamento à imprensa.

Segundo ele, nem todos os mortos estavam internados no CTI (Centro de Terapia Intensiva). Santoro afirmou ainda que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento da tragédia e que o protocolo de resgate e atendimento do hospital para casos de incêndio foi seguido.