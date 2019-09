Imóvel vizinho a hospital que pegou fogo no Rio é interditado

Uma casa vizinha ao Hospital Badim, na Zona Norte do Rio, que pegou fogo na noite de quinta-feira 12, foi interditada na manhã desta sexta-feira, 13. Segundo a Defesa Civil do Estado, há risco de desabamento de parte do revestimento do prédio da unidade de saúde. A casa fica em uma vila atrás do hospital. O incêndio resultou na morte de 10 pessoas, de acordo com o Instituto Médico Legal.

A representante comercial Renata Zambroni, 40 anos, soube do incêndio pela mãe, que estava em casa no momento em que o hospital pegou fogo. Renata mora na casa parcialmente interditada com o marido, a mãe, duas filha e a enteada. “Minha mãe ouviu o barulho de explosão e do vidro da sala quebrando. Ficamos com medo do fogo afetar a casa porque tinha muita fumaça aqui”, disse.

Segundo ela, apesar de não ter sido orientada a deixar a casa, não é possível ficar no imóvel devido o cheiro de mofo e a condição em que a casa ficou após o incêndio. “Nos dividimos na casa de parentes porque o hospital não nos procurou em momento algum para oferecer suporte”, disse Renata, que vai contratar um engenheiro particular para fazer um laudo do imóvel. A casa é geminada ao hospital e ficou com vidros quebrados, paredes rachadas e estufadas. As paredes da sala foram atingidas pelo fogo e no chão é possível ver algumas das pedras que as decoravam. “As paredes da cozinha e do banheiro estão ainda quentes por causa do calor e do fogo. Não temos como continuar aqui”, explicou.

Coordenador de Operações da Defesa Civil, Sérgio Gomes afirmou que, além desta casa, outras cinco localizadas nos fundos do prédio foram vistoriadas. Os prédios anexados ao lado da unidade de saúde passaram por vistorias e apenas uma garagem de um deles foi interdidata. “Ainda não conseguimos fazer a avaliação técnica do hospital porque a perícia ainda atua no local”, informou Gomes.

O delegado da 18ª Delegacia de Polícia Civil, Roberto Ramos, disse que seis agentes estão fazendo a perícia do hospital desde as 8h. O trabalho é dificultado por causa do forte calor, baixa luminosidade e fumaça que continuam no prédio. “Sabemos que o gerador pegou fogo, mas não sabemos se ele foi a causa do incêndio. Por isso, não descartamos nenhuma hipótese”, disse.

Segundo ele, ainda há muita água no chão do hospital e, por isso, está se certificando de que a luz do prédio está cortada para que não haja nenhum acidente com os peritos. O delegado informou ainda que foram coletadas imagens do circuito interno de segurança do hospital e o desenho da edificação para estudar como o fogo se propagou.