Filho de Sérgio Cabral é solto após prisão por integrar quadrilha

Filho do ex-governador Sérgio Cabral, José Eduardo Cabral foi solto na noite da última quinta-feira, 15, após ser beneficiado por uma decisão da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ele foi preso no último dia 24, após ficar foragido por um dia, em decorrência da operação Smoke Free, que mirou uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de cigarros.

Leia mais: Filho de Sérgio Cabral se entrega à Polícia Federal após estar foragido

Segundo as investigações da PF e do Ministério Público Federal (MPF), o contrabando das mercadorias era feito por um grupo armado e transnacional, que chegou a gerar prejuízo de 2 bilhões de reais à União em sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e corrupção. Na ocasião, a mesma vara da Justiça que beneficiou o acusado emitiu ordens de bloqueio de bens, avaliados em cerca de 300 milhões de reais.

Leia mais: Filho de Sérgio Cabral é alvo de operação por comércio de cigarros falsos

José Eduardo tem 26 anos e é filho do ex-governador com a primeira mulher, Suzana. É irmão do ex-deputado Marco Antônio Cabral, que não conseguiu se reeleger. Adepto a uma vida de luxos, quando era mais jovem chegou a fazer uma festa de 15 anos na Hípica que juntou mais de 500 adolescentes.

Leia mais: Um dos poucos réus presos da Lava Jato, Cabral obtém decisões favoráveis

Ele e o pai, Sérgio Cabral, podem se encontrar em breve, já que é preciso mais um voto, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, de seu habeas corpus, para que sua liberdade seja provida.